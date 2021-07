Aglomerația de pe litoral: O femeie a fost aproape să nască într-un ambuteiaj din stațiunea Eforie O patrula formata dintr-un polițist și un jandarm a dus la spital o femeie care risca sa nasca intr-un ambuteiaj din stațiunea Eforie. Femeie avea dureri, iar soțul ei a solicitat ajutorul deoarece mașina era blocata in trafic. Incidentul a fost relatat pe pagina de Facebook a MAI. Potrivit MAI, sambata dimineața, Daniel, polițist in cadrul stațiunii Eforie, și Vali, din cadrul Jandarmeriei Constanța, se aflau in serviciul de patrulare in stațiunea Eforie. Traficul era destul de aglomerat, cum se intampla de obicei in weekend, astfel ca se circula in coloana. Cei doi au… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

