- Președintele SUA, Joe Biden , a declarat ca nu este ingrijorat de Taiwan, dar ca este preocupat de acțiunile Chinei in regiune, dupa vizita președintelui Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, la Taipei. „Sunt ingrijorat de faptul ca se mișca mai mult ca pana acum. Dar nu cred ca va fi ceva mai mult”,…

- Ministrul de externe japonez, Yoshimasa Hayashi a cerut joi 'oprirea imediata' a manevrelor militare chineze in jurul Taiwanului, lansate ca riposta de China la vizita presedintei Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, la Taipei, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. Fii la…

- Armata chineza a inceput joi cele mai ample manevre militare din istoria sa in jurul Taiwanului, un raspuns dur la vizita pe insula a președintei Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, Nancy Pelosi. Deși vizita sa in teritoriul revendicat de China a durat mai puțin de 24 de ore, Pelosi a starnit…

- Consilierul de stat-ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut o serie de declarații cu privire la incalcarea suveranitații Chinei de catre SUA, ca urmare a prezenței președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan. Wang Yi a declarat ca Nancy Pelosi ignora in mod deschis…

- Exercitiile militare lansate de China in vecinatatea Taiwanului in contextul vizitei presedintei Camerei Reprezentantilor SUA, Nancy Pelosi, ameninta porturile-cheie si zonele urbane de pe insula, a reactionat miercuri Ministerul taiwanez al Apararii, care a promis totodata o aparare „consolidata” si…

- China ar putea efectua "provocari militare", cum ar fi lansarea de rachete in apropierea Taiwanului, in cazul in care președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, viziteaza insula, a declarat SUA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Casa Alba a declarat ca președinta Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, care a inceput luni un turneu asiatic in Singapore, „are dreptul de a vizita Taiwanul” și ca China „pare sa se poziționeze” pentru o demonstrație de forța militara in jurul insulei pe care o revendica. „Nu exista niciun…

- O potențiala vizita in Taiwan a șefei Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, ingrijoreaza administrația lui Joe Biden, care se teme ca aceasta calatorie ar depași linia pe care Beijingul este dispus sa o tolereze. China a avertizat luni, prin intermediul unui purtator de cuvant al Ministerului…