AGIFER investighează incidentul feroviar de la Sighişoara. Poliția a deschis un dosar Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public, referitoare la un posibil eveniment petrecut la data de 8 iunie 2023, in gara Sighișoara, in care un tren ar fi patruns pe o alta linie, pe care se deplasa o alta garnitura de tren, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Mureș din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Brașov s-au sesizat din oficiu și au deschis un... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

