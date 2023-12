Stiri pe aceeasi tema

- Trei tinere au fost transportate la Spitalul Sinaia V. S. Traficul feroviar a fost afectat, ieri dimineața, in zona superioara a Vaii Prahovei, din cauza unei avarii produse la o locomotiva a unui tren de persoane. Au fost afectate segmentele Valea Larga – Brasov si Predeal – Azuga, inclusiv pe anumite…

- Luni dimineața, traficul feroviar in zona Azuga a fost puternic afectat de ruperea pantografului de la locomotiva unui tren la ieșirea din stație. Incidentul a generat disfuncționalitați in circulația trenurilor pe linia Valea Larga – Brașov și Predeal – Azuga, cu implicații asupra traficului in stațiile…

- ”Traficul feroviar pe segmentele Valea Larga - Brasov si Predeal - Azuga, inclusiv pe anumite linii din statiile Predeal si Azuga, se desfasoara pe un singur fir, din ambele sensuri, din cauza ruperii pantografului de la locomotiva trenului IR 1742, la iesire din statia Azuga. Pentru restabilirea conditiilor…

- Primul tren produs de catre Alstom in Polonia pentru a fi livrat Romaniei, prin Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF), a fost expediat in 29 noiembrie catre Bucuresti, unde va ajunge pe 5 decembrie, informeaza News.ro.. Acesta ar urma sa circule pe ruta București - Constanța. Trenul electric, primul…

- Un accident feroviar a avut loc in aceasta dimineața, in gara Ilva Mica. O locomotiva a lovit violent vagoanele. In urma incidentului, o angajata CFR a ajuns la spital, starea ei insa nefiind grava. Potrivit clubferoviar.ro , accidentul feroviar a avut loc in aceasta dimineața, in timpul manevrei de…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara a finalizat, luni, procedura de evaluare tehnica si financiara a ofertei inaintate de operatorul feroviar CFR Calatori in cadrul primei proceduri din Romania de licitare a unui contract de serviciu public in domeniul transportului feroviar de calatori. Serviciile…

- In ziua de 14 septembrie 2023, la ora 20:55:04 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 81.6 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 46km V de Focsani, 63km N de Buzau, 65km E de Sfantu-Gheorghe,…

- Circulatia feroviara a fost oprita temporar duminica pe relatia Apata - Augustin dupa ce o sina de cale ferata s-a rupt, informeaza Compania Nationala de Cai Ferate - CFR SA. Un tren Interregio catre București, de la Cluj-Napoca, are deja o intarziere de aproape doua ore.„Traficul feroviar a fost intrerupt…