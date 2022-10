Agentul ilegal arestat în Norvegia este un rus, Mihail Mikuşin, dezvăluie contraspionajul norvegian Serviciile norvegiene de contraspionaj (PST) au dezvaluit identitatea unui presupus agent ilegal rus, pe care-l suspecteaza de spionaj in favoarea Rusiei, care se dadea drept un cercetator brazilian, relateaza AFP. Barbatul - admis in toamna lui 2021 intr-un post de conferentiar la Universitatea norvegiana Tromsø, in regiunea strategica Arctica - a fost arestat luni si a fost, initial, internat, din cauza ca a incalcat legea imigratiei, in vederea unei expulzari. Ancheta a fost ulterior extinsa cu privire la un presupus "spionaj vizand secrete de stat de natura sa dauneze intereselor fundamentale… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

