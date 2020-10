Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce mai mulți actuali și foști consilieri locali PSD au cerut invalidarea mandatului lui Nicușor Dan, fapt ce l-a impiedicat pana acum sa-și preia scaunul, Gabriela Firea, primarul in funcție, i-a recomandat „procesomanului desavarșit” rabdare și incredere in justiție. La o luna de la incheierea…

- Ar fi trebuit sa o faca, a decis comisia disciplinara, deoarece firma respectiva are sediul social intr-un imobil detinut de Acatrinei, ceea ce, conform regulamentelor bancii, s-ar inscrie in sfera conflictului de interese. Femeia a sustinut in instanta ca nu este vinovata, insa Tribunalul i-a respins…

- Curtea de Apel Iasi a amanat, astazi, luarea unei decizii definitive in dosarul de coruptie al doctoritei Carmen Dorobat. Condamnata in prima instanta la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita, sefa Spitalului de Boli Infectioase isi va afla sentinta pe 15 octombrie.

- SOLICITARE… Trimisi dupa gratii dupa ce au fost acuzati de omor, fratilor „Dinamita” de la Horga nu le prieste regimul de detentie. Dupa ce au primit mandatele de arestare, cei cinci frati Maftei au dat fuga la Curtea de Apel Iasi in speranta ca vor scapa de gratii. Magistratii ieseni au respins insa…

- Omul legii a fost trimis in judecata de catre procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta. Politistul este acuzat de ultraj judiciar. O noua infatisare in dosar a fost stabilita pe 29 octombrie, cand vor fi administrate probele propuse in cauza.Procesul in care politistul…

- Judecatorii Curtii au fixat primul termen pentru a analiza recursul locuitorilor din zona pentru suspendarea hotararii de consiliu local pe data de 1 octombrie. La ultimul termen de judecata de la Tribunal, ce a avut loc la data de 8 septembrie, vecinii viitorului bloc au recuzat judecatorul de caz.…

- Dosarul cu numarul 4674 118 2020 a fost inregistrat pe data de 3 septembrie pe rolul Curtii de Apel Constanta. Pe data de 26 august, Tribunalul Constanta a decis sa respinga cererea de suspendare a HCL nr. 279 30.07.2020 ca neintemeiata. Asociatia Constanta Altfel a declarat recurs impotriva acestei…