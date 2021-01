”Anul 2020 a fost un an atipic, dificil si neobisnuit, el a schimbat modul in care traim, muncim precum si multe din valorile pe care le credeam importante. Atat sanatatea oamenilor cat si activitatea din toate industriile au fost influentate in principal in mod negativ de pandemia coronavirus. Industria turismului nu a facut exceptie, aceasta fiind una din cele lovite in plin de temutul virus si de restrictii. Cu toate acestea, comparand perioada 2020 cu cea din 2019, rezervarile din Romania in alte tari au scazut cu 33%, un procent mult mai mic decat cel anticipat de industrie”, arata agentia…