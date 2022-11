Stiri pe aceeasi tema

- In weekendul 11-13 noiembrie, in care au avut loc cele mai intense campanii de Black Friday 2022 , magazinele online au inregistrat venituri in valoare de aproape 21 milioane de euro, in ușoara creștere, cu 1,5%, fața de perioada similara de anul trecut, arata datele Limitless Agency, una dintre cele…

- Cel mai scump televizor vandut in weekendul trecut, cand a avut loc principalul eveniment de Black Friday la retailerii din Romania, a costat 148.783 euro, conform datelor Limitless Agency. Probabil este vorba de un sistem home-cinema, care include un ecran pretabil pentru o camera dedicata vizionarii…

- Cea de-a 12 ediție a Black Friday debuteaza, in Romania, sub auspiciile inflatiei. Teama de scumpiri va genera, in mod paradoxal, una dintre cele mai bune perioade de shopping din ultimii ani, arata o analiza Frames, transmisa cotidianului național “Romania libera”. Va fi, probabil, ultimul bal inainte…

- Producatorul finlandez Nokian Tyres va investi 650 milioane euro pentru a construi o fabrica de anvelope la Oradea, scrie Reuters. Compania a ieșit de pe piața rusa și vrea sa compenseze pierderile de acolo. Fabrica va produce anvelope pentru autoturisme și producția de serie ar trebui sa inceapa in…

- Black Friday este, fara indoiala, unul dintre cele mai asteptate momente ale anului cand vine vorba de cumparaturile online – si nu numai. Insa cum planuiesc romanii sa profite de reduceri in 2022? In noul studiu realizat de www.glami.ro, cea mai mare platforma de descoperire a modei din Romania, au…

- O societate din domeniul medical, acuzata de fraude legate de obținerea fondurilor europene, este inculpata de procurorii romani din EPPO, Parchetul European condus de fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi. Doua persoane au fost trimise in judecata in acest caz, una dintre ele semnand un acord de recunoaștere…

- Romania a distrus pana acum 3 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar alte 3 milioane expira pana la sfarșitul acestui an, a transmis ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Serurile nu pot fi donate, deoarece mecanismul COVAX nu primește varianta actuala a vaccinurilor. „In ceea ce privește vaccinarea,…

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a anunțat, marți, 30 august, la sfarșitul acestui sezon, ca vrea sa investeasca sute de mii de euro pentru promovarea Romaniei in strainatate și aducerea turiștilor straini in țara noastra. Chiar daca a ratat aceasta vara, iata ca ministrul e precaut, pregatindu-se…