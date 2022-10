Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID) a anuntat un ajutor financiar in valoare de 55 de milioane de dolari pentru a repara conductele si infrastructura distruse de trupele ruse, in vederea incalzirii a pana la 7 milioane de ucraineni in aceasta iarna, a declarat directoarea…

- Ramzan Kadirov a declarat ca forțele sale speciale vor aplica la noi tactici in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, noteaza publicația rusa independenta Meduza . „Asta e. Trecem la o noua tactica de operațiuni speciale impotriva ucrainenilor. Nu ne vom mai deranja cu ei… Inamicul se va confrunta in…

- ”(Ma aflu) la Kiev in a treia mea vizita de la inceputul Razboiului cu Rusia”, anunta intr-un mesaj postat pe Twitter Ursula von der Leyen, precizand ca se intalneste cu Zelenski si Smigal. In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war. So much has changed. Ukraine is now a candidate.…

- In luna mai, BERD a schimbat destinatia unei parti din imprumutul catre Ukrenergo pentru a oferi lichiditati de urgenta de 50 de milioane de euro. ”Razboiul a declansat nevoi urgente de lichiditate care au determinat Ukrenergo sa ceara schimbarea destinatiei fondurilor”, a spus BERD intr-un comunicat.…

- McDonald’s si-a inchis restaurantele in Ucraina la inceputul invaziei Rusiei, la 24 februarie. Marca americana a luat decizia de a le redeschide treptat, incepand cu cele de la Kiev si din vestul tarii, motivata de deschidetrea altor intreprinderi. Ea a anuntat aceasta decizie joi, intr-o scrisoare…

- Dupa exploziile care au avut loc, marti, la baza aeriana din Novofedorivka (Crimeea), liderul tatar Refat Ciubarov i-a sfatuit pe invadatorii rusi sa paraseasca peninsula anexata in 2014 , scrie agenția de presa RBC., citata de Rador. „Cetațeni ai Rusiei, ați primit un prim ‘apel’, care va spune ca…

- Prima nava incarcata cu cereale care a parasit Ucraina de la inceputul invaziei ruse sufera intarzieri din cauza vremii nefavorabile, potrivit Centrului Comun de Coordonare (JCC) din Istanbul, relateaza CNN. JCC a anuntat ca nava Razoni s-a deplasat mai lent decat era preconizat, iar acum urmeaza sa…

- Statele Unite lucreaza cu Ucraina la un "plan B" pentru a scoate din țara exporturile de cereale in urma atacului Rusiei asupra portului Odesa, potrivit administratorului Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaționala, Samantha Power, citata de CNN. Fii la curent cu cele mai noi…