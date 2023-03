”Rapoartele de selectie a cererilor de finantare depuse in perioada 11 noiembrie – 12 decembrie 2022, pentru mai multe componente ale submasurii 4.1a (Investitii in exploatatii pomicole) au fost publicate de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. In urma procesului de evaluare de catre expertii AFIR a solicitarilor de finantare depuse online, 44 de fermieri au fost selectati in baza punctajului obtinut pentru finantare cu fonduri nerambursabile in cuantum total de 20,33 de milioane de euro. Finantarea va fi acordata prin AFIR pentru realizarea investitiilor in propriile exploatatii pomicole”,…