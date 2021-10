Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP) anunta, sâmbata, ca 52% dintre angajati vor merge în telemunca de luni, prioritate având cei care sunt nevaccinati si cei care au probleme medicale. Agentia are 77% dintre angajati vaccinati, scrie news.ro. ”Astazi am…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP) anunta, sambata, ca 52% intre angajati vor merge in telemunca de luni, prioritate avand cei care sunt nevaccinati si cei care au probleme medicale. Agentia are 77% dintre angajati vaccinati, potrivit news.ro. ”Astazi am convocat Colegiul Managerial…

- Lupta impotriva traficului de persoane reprezinta o prioritate pentru Guvern si scopul este "zero toleranta fata de sclavia moderna", spune prim-ministrul interimar Florin Citu intr-un mesaj transmis...

- Premierul Florin Citu a afirmat sambata ca personalul din sistemul public trebuie sa fie vaccinat sau testat, argumentand ca in zonele unde angajatii statului intra in contact cu cetatenii trebuie data dovada de responsabilitate. Acesta a spus ca nu doar personalul medical, dar si personalul din invatamant…

- Secretarul de stat Mihai Pașca a anunțat emiterea in aceasta saptamana a Hotararii de Guvern prin care a fost adoptata strategia privind acest obiectiv prioritar pentru Ministerul Justiției. Strategia are in centrul sau Agenția Naționala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). Strategia…

- Prea puțini știu ca exista acest suport financiar sau cum sa-l obțina. Procedura este simpla: trebuie sa depuna un formular la Agenția Naționala pentru Prestații Sociale. Alocația europeana are un cuantum intre 100 și 160 de euro. Mihaela Nabar, director executiv al World Vision: CITEȘTE ȘI: Raed Arafat:…

- Masurile de relaxare adoptate de Guvern intra in vigoare astazi, incluzand, intre altele, posibilitatea de a organiza evenimente cultural-artistice si de divertisment in spatii deschise, cu participarea a cel mult 75.000 de persoane, in localitatile cu incidenta mai mica sau egala cu 2 la mie, si a…

- Un numar de 82 de familii si persoane singure din sapte judete vor primi ajutoare pentru inundatii in valoare de 259.500 lei, a anuntat ministrul Muncii, Raluca Turcan, pe pagina sa de Facebook. ‘Conform procedurilor stabilite prin hotararea de Guvern privind acordarea ajutoarelor de urgenta adoptata…