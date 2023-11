Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Nicolae Ciuca, lider PNL, afirma ca decizia Moody’s de a reconfirma ratingul suveran al Romaniei si perspectiva stabila arata ca Romania are o economie robusta, care a facut fata provocarilor din ultimul an si are capacitatea de crestere sustenabila in anii urmatori, aceasta situatie…

- ”A treia mare institutie financiara internationala noteaza performantele economiei romanesti. Agentia Moody’s a reconfirmat ratingul de tara Baa3 pentru datoria pe termen lung si P-3 pentru datoria pe termen scurt. Acesti indicatori arata ca Romania are o economie robusta, care a facut fata provocarilor…

- Agenția de rating Moody's a reconfirmat in data de 03 noiembrie 2023 ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la Baa3 pentru datoria pe termen lung și P-3 pentru datoria pe termen scurt, precum și perspectiva stabila.

- Moody's Investors Service a confirmat vineri la "Baa3" ratingul pe termen lung al Romaniei, cu perspectiva stabila, iar calificativul pe termen scurt a fost mentinut la "Prime-3", se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara.

- Agentia de rating S&P a reconfirmat, in data de 13 octombrie 2023, ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta, precum si perspectiva stabila, informeaza sambata Ministerul Finantelor, transmite Agerpres.

- Fitch Ratings a confirmat ratingul pe termen lung atribuit grupului bancar austriac Erste Group Bank AG, care in Romania deține BCR, la „A”, cu perspectiva stabila, si ratingul de viabilitate (VR) la „a”, relateaza Agerpres.

- Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut, in iulie 2023, la 733,87 miliarde lei, fata de 724,76 miliarde de lei in luna precedenta, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor și preluate de Agerpres. Ca procent din PIB, datoria guvernamentala a urcat la 49%, de la 48,4%…

- Agenția de rating Fitch a reconfirmat in data de 8 septembrie 2023 ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung și scurt in valuta, precum și perspectiva stabila a țarii, transmite Ministerul Finanțelor intr-un comunicat de presa.