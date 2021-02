Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar ia in considerare inasprirea unora dintre restrictiile anti-Covid, in contextul in care se asteapta ca numarul infectarilor sa creasca puternic in urmatoarele doua saptamani, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul public de radio, informeaza hotnews . Orban a spus ca toate…

- Agenția Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale a anunțat ca a recepționat doua cereri de inregistrare a vaccinului rusesc anti-COVID-19, Sputnik V, in Republica Moldova, transmite IPN. Intr-un comunicat de presa, AMDM precizeaza ca „sint depuse 2 dosare de catre agenții economici, cu denumirile…

- In baza acordului de colaborare cu Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), AMDM are acces la toata informația privind eficiența, inofensivitatea și calitatea vaccinurilor incluse in Lista de utilizare de urgența (EUL - The emergency use listing), aprobata de OMS pentru vaccinurile anti-Covid-19. Totodata,…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz s-a declarat ca vaccinurile rusesc Sputnik V sau cel chinezesc impotriva COVID-19 ar putea fi produse in Austria daca acestea obtin o autorizatie de introducere pe piata in Uniunea Europeana. „Daca fabricantii de vaccinuri rusesc si chinez primesc unda verde in Europa…

- „Daca fabricantii de vaccinuri rusesc si chinez primesc unda verde in Europa si acestea pot fi produse aici, Austria va incerca cu siguranta sa puna la dispozitie capacitatile sale de productie in companiile nationale corespunzatoare pentru aceste vaccinuri”, a afirmat liderul conservator intr-un interviu…

- Liderii din Franța, Germania și Comisia Europeana sunt printre oficialii europeni de rang inalt care lasa deschis drumul aprobarii vaccinului Sputnik V produs de Rusia. Aceștia sunt presați de criticile in privința intarzierilor din producția și livrarea stocurilor de ser Pfizer-BioNTech pentru a fi…

- Vaccinul anti-COVID dezvoltat de Rusia, Sputnik V, a devenit noua arma ideologica a Kremlinului in ceea ce pare a fi un nou „Razboi rece” desfasurat pe frontul european al vaccinurilor. Astfel, Moscova isi promoveaza tot mai agresiv produsul, concomitent cu desfasurarea unei dure campanii de dezinformare…

- Sute de mii de doze de vaccin Sputnik V impotriva COVID-19, produs de Rusia, ar putea ajunge in curand in Moldova. Anunțul a fost facut de liderul PSRM, Igor Dodon, dupa ce astazi Comitetul executiv al Partidului Socialiștilor s-a convocat in sedinta.