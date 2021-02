Agenţia Medicamentelor nu va sancţiona farmaciile pentru vânzarea testelor COVID „Mentionam ca nu este de competenta ANMDMR sa sanctioneze farmaciile care comercializeaza teste rapide de uz profesional pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2 sau a anticorpilor impotriva infectiei cu SARS-CoV-2, catre personal non-medical", precizeaza reprezentantii ANMDM intr-un raspuns trimis catre cotidianul Libertatea. Aceasta problema, a testelor rapide vandute catre oamenii care se testeaza singuri acasa si apoi nu anunta autoritatile daca testul ie (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au cazut de acord cu privire la recunoasterea reciproca a testelor antigenice, inainte de summitul european dedicat coordonarii luptei impotriva pandemiei de COVID-19, scrie AFP, citata de Agerpres.

- OUG 181/2020, care a modificat Codul fiscal, a introdus in legislație deductibilitatea fiscala a cheltuielilor efectuate de firme cu testele COVID facute salariaților și personalului asimilat. Adica, statul nu ia in calculul impozitului pe venit sumele pe care firmele le achita pentru testarea personalului.…

- Aceasta decizie are rolul de a crește accesul populației la diagnostic, in condițiile in care unitațile sanitare fac fața din ce in ce mai greu numarului mare de prezentari. In prezent, pacienții suspecți de Covid-19 care ajung in unitațile de primiri urgențe ale spitalelor sunt testați cu teste rapide…

- Testele rapide antigen pentru diagnosticul COVID-19 nu pot fi vandute in farmaciile din Romania, deoarece sunt teste pentru uz profesional, iar "atat timp cat testele rapide nu sunt utilizate de catre profesioniști, așa cum producatorul menționeaza in instrucțiunile de utilizare, rezultatele pot fi…

- Testele rapide antigen pentru diagnosticul COVID-19 nu pot fi vandute in farmaciile din Romania, deoarece sunt teste pentru uz profesional, iar „atat timp cat testele rapide nu sunt utilizate de catre profesioniști, așa cum menționeaza producatorul in instrucțiunile de utilizare, rezultatele pot fi…

- Testele rapide COVID-19 „nu pot fi vandute in farmaciile din Romania” Testele rapide antigen pentru diagnosticarea COVID-19 nu pot fi vândute în farmaciile din România, anunța Agenția Naționala a Medicamentului și dispozitivelor medicale. Instituția subliniaza ca este vorba…

- ​Testele rapide antigen pentru diagnosticul COVID-19 nu pot fi vandute in farmaciile din Romania, deoarece sunt teste pentru uz profesional... The post Vanzarea testelor rapide pentru COVID-19 in farmaciile din Romania a fost interzisa appeared first on Renasterea banateana .

- Numeroase guverne ale statelor UE se opun instituirii unor reguli comune privind folosirea testelor rapide de COVID-19, potrivit unui document consultat luni de Reuters, o noua lovitura pe care o primesc companiile aeriene, care mizeaza pe testarea rapida pentru a revigora sectorul transportului…