Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a apreciat joi ca "siguranta" centralei nucleare din Zaporojie, in sudul Ucrainei, este "pe muchie de cutit", dupa ce in apropierea ei au explodat recent doua mine, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. Fii…

- Directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a apreciat joi ca „siguranta” centralei nucleare din Zaporojie, in sudul Ucrainei, este „pe muchie de cutit”, dupa ce in apropierea ei au explodat recent doua mine, relateaza France Presse, citata de Agerpres. „Daca nu…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a declarat, miercuri, ca incearca sa gaseasca un compromis intre Rusia și Ucraina pentru securizarea centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, deplangand, insa, o „crestere a activitatii militare” in zona.

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) s-a declarat alarmata fata de continua decuplare a centralei nucleare Zaporojie (ZNPP), din sudul Ucrainei, a ultimei linii externe de alimentare cu electricitate de 750 kV, relateaza joi DPA si Unian. Ultima linie electrica de 330 kilovolti (kV)…

- Siguranta nucleara a centralei ucrainene din Zaporojie (sud-est) se afla intr-o „stare precara”, avertizeaza directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi. Potrivit unui comunicat transmis de organizatie, „ultima linie electrica de urgenta” a centralei, avariata…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a inregistrat peste 40 de incidente semnificative care au afectat centralele nucleare ucrainene de la inceputul invaziei ruse."Am avut noroc ca nu s-a produs inca un accident nuclear, asa ca trebuie sa facem tot ce putem pentru a reduce la minim riscul…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), organism de supraveghere nucleara al ONU, a informat joi despre producerea de noi explozii puternice in apropierea centralei nucleare Zaporojie (in sudul Ucrainei), ocupata de aproape un an de Rusia, reinnoindu-si apelurile la

- Explozii au fost auzite in apropierea centralei nucleare din Zaporojie in timpul atacurilor de joi, anunța agenția nucleara a ONU. Președintele ucrainean cere noi sancțiuni impotriva Rusiei, iar aliaților sa furnizeze Ucrainei mai multe arme. Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie…