- Veniturile realizate de Rusia din exporturile de petrol si gaze au scazut cu aproape 40% in luna ianuarie, pe masura ce plafoanele de preturi si sanctiunile occidentale au redus veniturile generate de Kremlin de pe urma celor mai profitabile exporturi ale sale, a anuntat, marti, Agentia Internationala…

- Rusia si-a majorat anul trecut exporturile de petrol cu 7,6% pana la 242 milioane de tone, in pofida embargoului european si a plafonului de pret impus la inceputul lunii decembrie de Uniunea Europeana, Grupul tarilor puternic industrializate si Australia, a anuntat luni vicepremierul rus Alexander…

- Rusia a desfasurat vineri un „atac masiv” asupra unor instalatii energetice extrem de importante din complexul militaro-industrial al Ucrainei, a transmis sambata Ministerul Apararii de la Moscova, potrivit Reuters. In raportul sau zilnic, ministerul nu a precizat care sunt instalatiile energetice pe…

- Viceprim-ministrul Alexander Novak a declarat, vineri, ca Rusia va reduce productia de petrol cu 500.000 de barili pe zi. Decizia are legatura cu interdictiile occidentale privind titeiul si produsele petroliere, implementate in ultimele luni. Declaratia a dus la scaderea preturilor pestrolului cu peste…

- Veniturile pierdute de Rusia din exporturile de petrol, dupa noile sancțiuni impuse de UE ca raspuns la agresiunea militara impotriva Ucrainei, coincid cu profituri mai mari pentru unii intermediari.

- Kazahstanul intentioneaza sa exporte 1,5 milioane de tone de petrol catre Germania in anul 2023 iar prima livrare, cu un volum de 20.000 de tone, ar urma sa ajunga in Germania in luna ianuarie, a anuntat miercuri ministrul kazah al Energiei, Bolat Akchulakov, transmite Interfax. Fii la curent…

- Preturile mari la gaze, dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, si perturbarile care au aparut ulterior in livrarile spre Europa, au determinat unele tari sa se indrepte spre carbunele mai ieftin.In plus, valurile de caldura si seceta au stimulat de asemenea cererea de electricitate si au…

- Uniunea Europeana are suficient gaz pentru aceasta iarna, dar exista riscul sa se confrunte cu o penurie anul viitor daca Rusia va reduce in continuare livrarile, a avertizat luni, 12 decembrie, Agenția Internaționala pentru Energie (AIE), care a recomandat guvernelor sa ia masuri mai rapid pentru a…