Stiri pe aceeasi tema

- Economia globala va consemna un avans de aproximativ 5% in acest an, fiind cea mai rapida rata de crestere inregistrata in secolul 21, urmand sa revina la nivelul dinainte de pandemie pana la finalul anului curent sau, cel tarziu, pana la inceputul anului 2022, scrie Agerpres .

- Bitcoin iși continua creșterea exploziva și in 2021. Criptomoneda a atins nivelul record de 34.800 dolari, un avans de 800% de la debutul pandemiei Criptomoneda Bitcoin s-a tranzactionat luni la 33.365 dolari in Asia, dupa ce a urcat duminica la un nivel record de 34.800 dolari, ceea ce inseamna o crestere…

- Guvernul Cîțu a avut miercuri prima ședința din mandatul sau. Nu a fost luata nicio decizie, ci doar au facut o lista cu proiecte de Ordonanțe de Urgența care ar trebui adoptate peste o saptamâna. Premierul Florin Cîțu a spus ca aceste proiecte trebuie sa intre în procesul de…

- Principala preocupare a oficialitatilor este aceea de a nu pune presiune pe spitale, in conditiile in care acestea lucreaza la capacitate maxima. Una din solutiile de a tine in frau maladia, aparuta anul trecut in China, este vaccinarea. Carantina, restricții de deplasare in timpul nopții, sarbatori…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca 'tari rezonabile' din Uniunea Europeana au zadarnicit eforturile depuse contra Turciei la Consiliul European incheiat vineri, si ca, la viitorul summit din martie, liderii statelor membre nu ar trebui sa ia masuri care sa dauneze Ankarei,…

- ]Un emisar special al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru Covid-19, David Nabarro, anticipeaza ca in Europa va avea loc un al treilea val al pandemiei, la inceputul anului 2021, daca guvernele vor repeta greselile care au dus la cel de-al doilea val de imbolnaviri, transmite Reuters.

- Indicatorii economici cheie ai Italiei au revenit la nivelul de dinaintea pandemiei de coronavirus (COVID-19), dar perspectivele pentru urmatoarele luni raman nesigure, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (Istat), transmite Reuters.In trimestrul trei din 2020,…

- Guvernele europene au luat noi masuri restrictive, marti, pentru a tine sub control raspandirea rapida a noului coronavirus si pentru a sustine firmele sa supravietuiasca pandemiei, transmite Reuters.