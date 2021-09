Agenția Fitch: Criza politică din România provoacă riscuri Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings, ale carei evaluari sunt luate in calcul de piețele financiare pe care se imprumuta Romania, avertizeaza ca ruperea coaliției de guvernare ar putea pune punct eforturilor de consolidare fiscala. Aceasta și reducerea deficitului bugetar sunt cruciale pentru schimbarea perspectivei ”negative” care in prezent este asociata ratingului ”BBB minus” atribuit Romaniei. Fitch a remarcat faptul ca tensiunile dintre PNL și USR PLUS au crescut din cauza unor politici publice – programul ”Anghel Saligny” (PNDL 3) – și a intarzierilor in reforma sistemului judiciar.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

