Agenția a anunțat ca a analizat cele mai recente date privind utilizarea ivermectinei pentru prevenirea și tratamentul COVID-19 și a concluzionat ca datele disponibile nu susțin utilizarea sa pentru tratarea COVID-19 in afara studiilor clinice. Studiile de laborator au constatat ca ivermectina ar putea bloca replicarea SARS-CoV-2 (virusul care cauzeaza COVID-19), dar la concentrații mult mai mari decat cele din dozele autorizate in prezent. Deși ivermectina este in general bine tolerata in doze autorizate pentru alte probleme, efectele secundare ar putea crește odata cu creșterea dozelor, astfel…