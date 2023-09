Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a lansat platforma pentru informarea privind calitatea aerului in București, unde sunt publicate datele transmise de 44 de senzori amplasați in oraș, anunța edilul general Nicușor Dan.”Am lansat site-ul infoaer.pmb.ro. Acesta este primul pas al campaniei de comunicare și conștientizare…

- Comisia Nationala de Diabet a Ministerului Sanatatii anunta Registrul National de Diabet Zaharat si Prediabet, care va funcționa ca o platforma electronica, iar datele medicale cuprinse aici vor fi conectate cu dosarul electronic de sanatate al pacientului, se arata intr-un comunicat transmis de comisie,…

- Angajatii din Finante si ANAF sunt la un pas de a incepe greva generala. Maine, sindicalistii anunta daca opresc activitatatea. Bugetarii sunt nemultumiti ca, dupa 10 zile de proteste, Guvernul nu a facut ce a promis. Nu sunt de acord cu ordonanta care prevede taieri salariale si restructurari la stat.…

- Ministrul de Interne Catalin Predoiu a prezentat, luni, concluziile Corpului de Control in cazul tragediei de la 2 Mai, in urma caruia doi tineri au murit dupa ce au fost loviti de o mașina condusa de un șofer drogat. Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat luni la prezentarea raportului Corpului…

- ”Prin Ordinul nr. 1469/R/21.07.2023 al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin-Ionut Barbu, la conducerea Administratiei Domeniilor Statului – ADS a fost numit Florin Nicolae”, anunta ADS. Avocat de profesie, Florin Nicolae are o vasta experienta in managementul structurilor de stat si…

- Astazi ndash; 14 iulie 2023, in jurul orei 09.00, in urma rafalelor de vant inregistrate pe raza judetului Constanta, la nivelul statiilor Hidrofor din loc. Mihail Kogalniceanu si Sursa de Apa Put1 din localitatea Poiana, s au inregistrat caderi de tensiune, motiv pentru care pompele de la nivelul acestora…

- Fostul premier al Romaniei, Adrian Nastase, susține ca structurile de forța pregatesc o operațiune de amploare in Romania. Ar fi vizați acei oameni care fac postari platite pe internet.„Vor urma arestari, in Romania, in lumea trolilor? Din ce am aflat, se pare ca la nivelul ministerului de interne…

- Actiunile europene au inchis miercuri in scadere, deoarece investitorii au evaluat cele mai recente semnale negative din partea economiilor chineze si UE.Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborat cu 0,7%, subindicii companiilor de asigurari si de utilitati scazand cel mai mult, cu 1,9%,.Stoxx…