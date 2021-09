Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Finante aduce modificari Codului de procedura fiscala. Peste 58.000 de contribuabili beneficiaza de esalonari la plata in forma simplificata, obligatiile bugetare esalonate fiind de 12,7 miliarde de lei. “In prezent, ANAF are in derulare un proiect finantat prin Programul Operational Capacitate…

- Comisia Europeana așteapta ca țara noastra sa ia masurile urgente și necesare privind colectarea și depozitarea deșeurilor dar și pentru imbunatațirea calitații aerului in București. Oficialii europeni au avertizat Romania inca de luna trecuta ca nu a indeplinit obligațiile privind deșeurile si poluarea…

- Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentelor (EFSA) isi intensifica eforturile pentru a opri raspandirea pestei porcine africane in Europa, prin extinderea campaniei #StopASF in alte noua tari, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE). In vara anului 2020, Autoritatea…

- Politica Agricola Comuna sau PAC, cum este cunoscuta, pe scurt, reprezinta un parteneriat intre agricultura si societate. In cadrul acestui parteneriat, producatorii agricoli din Uniunea Europeana sunt sprijiniti in activitatea lor pentru a putea asigura necesarul de alimente pentru populatia statelor…

- Solicitarea a fost facuta de Asociația Forumul Judecatorilor din Romania, Asociația Mișcarea pentru Apararea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție.Magistrații ii transmit șefului statului ca justiția din Romania a ramas inca ”in cea mai neagra perioada din istoria recenta”.Lipsa…

- Tanczos Barna a precizat ca, pe fondul aparitiei unei variante neoficiale a Strategiei Forestiere Europene, care a circulat in statele membre UE, Austria a elaborat o scrisoare deschisa, agreata de alte 11 tari, intre care si Romania, in care se solicita o dezbatere punctuala pe noul document oficial.”Am…

- Florin Cițu ii da dreptate lui Marcel Cițu, care a afirmat, dupa o vizita la Bruxelles, ca Romania ar putea avea aprobat PNRR-ul abia la toamna. In schimb, Cițu contrazice Comisia Europeana. Premierul spune ca nicio țara nu a primit bani din PNRR pana acum, deși 16 state au primit deja 800 de milioane…

- „Noi nu am sustinut si nu s-a discutat in coalitie si nu s-a luat o decizie. Nu s-a discutat in coalitie sa se infiinteze o agentie pentru PNRR. Termenul de infiintare a acelei agentii este de 31 decembrie 2022, noi trebuie sa contactam 70% din sumele alocate pana pe 31 decembrie 2022, conform Regulamentului…