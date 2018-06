Liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump vor discuta marti, in Singapore, "un mecanism permanent si durabil de mentinere a pacii" si denuclearizarea in peninsula coreeana, precum si alte probleme de interes comun, transmite luni agentia de presa din Coreea de Nord, KCNA, preluata de Reuters.



Sursa oficiala de informare de la Phenian precizeaza ca din delegatia care il insoteste pe Kim la summit fac parte sora sa, Kim Yo Jong, ministrul de externe, Ri Yong Ho, si ministrul apararii, No Kwang Chol. AGERPRES/(AS - editor: Marius Hosu, editor online: Adrian…