- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunta ca, in perioada 27 august – 15 septembrie 2022, primeste cereri de solicitare a ajutorului exceptional pentru cresterea si reproductia suinelor si pentru cresterea, reproductia si incubatia pasarilor. Plata ajutoarelor exceptionale,…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), informeaza potențialii beneficiari ca, in perioada 19 august – 2 septembrie 2022 inclusiv, primește Cereri de solicitare a ajutorului excepțional acordat producatorilor agricoli din sectorul…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand cu data de 16 octombrie 2022 va demara Campania de plata in avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plata in anul 2022. In conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1352 din 3 august 2022 de derogare, pentru anul…

- Economie Sprijin de 875 lei/ha pentru fermierii din sectorul vegetal august 1, 2022 08:45 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a inițiat un proiect de act normativ privind acordarea unui ajutor excepțional care sa vina in sprijinul fermierilor din sectorul vegetal. Schema de sprijin…

- Producatorii agricoli care detin plantatii pomicole si viticole ar putea beneficia in acest an de un ajutor exceptional de 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, banii fiind asigurati din fonduri europene si nationale, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), potrivit…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata aferenta ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura, pentru cantitațile de motorina utilizate in perioada 01 ianuarie – 31 martie 2022 (trimestrul I/2022), in conformitate cu prevederile HG nr.1174/2014 și OMADR…