- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca la data de 26.10.2023 s-a incheiat perioada de depunere a cererilor de acordare a sprijinului de urgenta pentru sectorul cerealelor si al semintelor oleaginoase. Potentialii beneficiari au depus la Centrele APIA pe a caror raza…

- Peste 176.000 de cereri de acordare a sprijinului de urgenta pentru cereale si seminte oleaginoase au fost depuse pana la 18 octombrie, valoarea totala a sprijinului solicitat fiind de 261,62 milioane de lei, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Conform sursei citate,…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata ajutorului de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul bovin, in anul 2022, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. Suma totala autorizata la plata este in valoare de 83.111.259,58…

- In sedința de Guvern din data de 14 septembrie a fost aprobata hotararea privind acordarea unui sprijin de urgența pentru sectorul cerealelor și cel al semințelor oleaginoase. Valoarea sprijinului unitar excepțional sub forma de grant este de 2 lei/litru de motorina, pentru cantitatea totala de 152.458.321,08…

- Guvernul a aprobat, joi, Hotararea privind acordarea unui sprijin de urgența pentru sectorul vegetal – cereale și semințe de oleaginoase. Sprijinul unitar excepțional este acordat sub forma de grant și are o valoare de 2 lei/litru de motorina. Ajutorul se aloca pentru o cantitate totala de 152,4 milioane…

- Beneficiarii sprijinului de urgenta sunt producatorii agricoli, indiferent de forma de organizare, care au depus o cerere unica de plata in anul 2022, pentru o suprafata determinata de minimum 1 ha in cadrul ajutorului national tranzitoriu 1, pentru una sau mai multe dintre culturile de porumb, orz,…

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a postat in sectiunea Transparenta Institutionala de pe site-ul institutiei un proiect de Hotarare privind acordarea unui sprijin de urgenta pentru sectorul cerealelor si cel al semintelor oleaginoase. Valoarea sprijinului unitar exceptional sub forma de…

- Subvenții APIA: Fermierii pot depune cereri de plata pentru intervenția „Asigurarea recoltelor” pana in 15 octombrie Subvenții APIA: Fermierii pot depune cereri de plata pentru intervenția „Asigurarea recoltelor” pana in 15 octombrie Fermierii romani pot depune Cereri de plata pentru intervenția IS-V-03…