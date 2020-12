Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat joi ca a inceput pe 22 decembrie platile pentru cererile depuse de fermieri in cadrul Masurii 21 din Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR 2014-2020 - ”Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si IMM-urilor…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata aproape 180 de milioane euro pentru sprijinirea fermierilor si IMM-urilor din sectoarele zootehnic si vegetal, care au fost afectati de criza COVID -19, a anuntat, joi, agenția. “APIA reaminteste ca, la data de 22 decembrie…

- ARAD. Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura anunta ca, incepand cu data de 22 decembrie, au fost demarate platile pentru cererile depuse de fermieri in cadrul Masurii 21 din Programul Național de Dezvoltare Rurala PNDR 2014-2020 - Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), informeaza ca, in data de 23 octombrie 2020, s-a incheiat procesul de depunere a cererilor in cadrul Masurii 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați in mod deosebit de criza COVID-19,…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat, luni, ca 122.986 de fermieri unici au accesat Masura 21 – Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si IMM-urilor care au fost afectati in mod deosebit de criza COVID-19, din Programul National de Dezvoltare Rurala…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), reamintește fermierilor ca termenul limita de depunere a cererilor de sprijin in cadrul Masurii 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați in mod deosebit de criza COVID-19 din Programul…