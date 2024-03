Agenția CFR Bacău ar putea fi închisă. Ce alte schimbări se vor petrece Deputatul Mihail Albișteanu, membru al partidului AUR, a atras atenția asupra unor posibile schimbari majore ce urmeaza sa fie implementate in activitatea CFR Calatori, schimbari ce ar putea afecta semnificativ confortul calatorilor. Potrivit informațiilor obținute din surse media, planurile de restructurare includ inchiderea agențiilor CFR in orașele Iași, Bacau și Suceava, precum și anularea unor […] Articolul Agenția CFR Bacau ar putea fi inchisa. Ce alte schimbari se vor petrece apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

