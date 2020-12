Agenția americana pentru medicamente (FDA) ancheteaza in jur de cinci reacții alergice care au avut loc dupa ce oamenilor li s-a administrat saptamana aceasta vaccinul creat de Pfizer și BioNTech, a spus vineri seara un oficial al agenției, relateaza Reuters. Doctorul Peter Marks, director al Centrului pentru evaluare și cercetare biologica din cadrul FDA a […] The post Agenția americana a medicamentului verifica cinci alergii la vaccinul Pfizer appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .