Agent francez de modelling, arestat pentru furnizarea de femei lui Jeffrey Epstein

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a promis, sâmbata, ca Statele Unite vor reveni în Acordul pentru clima de la Paris în prima zi a mandatului sau la Casa Alba, scrie News.ro citând AP.„Statele Unite vor reveni în Acordul de la Paris în prima zi a…

- CHIȘINAU, 11 dec - Sputnik. Pierderile militare ale Statelor Unite ale Americii in cel de-Al Doilea Razboi Mondial sunt mai mici decat numarul celor care au decedat din cauza complicațiilor cauzate de infecția cu coronavirus. Acest lucru a fost anunțat de ziarul USA Today, citand date ale Ministerului…

- Polițiștii din Capitala au percheziționat domiciliul unui barbat acuzat ca ar fi agresat și talharit mai multe femei, pe intreg parcursul acestui an. Inculpatul a fost reținut, iar ulterior instanța a dispus arestarea sa preventiva.

- Un studiu publicat in revista Nature a analizat circulația a 98 de milioane de oameni din zece orașe americane, stabilind ca locurile cu cel mai mare risc de a deveni focare Covid sunt restaurantele, salile de sport și cafenelele. Studiul a fost lansat inaintea publicarii de catre revista științifica…

- All Blue Air flights operated on the route Bucharest - Paris will have Charles de Gaulle as their destination airport, starting with December 18, 2020, the company announced on Friday. Thus, Blue Air will transfer to Charles de Gaulle the flights previously operated at Beauvais Airport, offering…

- Un barbat care ar fi clonat carduri si ar fi golit conturile mai multor americani a fost prins de politistii din Mures, iar apoi a fost arestat preventiv de judecatori, pentru 30 de zile, in vederea extradarii in SUA.

- România va încheia un acord cu SUA referitor la investițiile privind centrala nucleara de la Cernavoda, a anunțat ambasadorul Adrian Zuckerman. Este o veste mult așteptata dupa ce Guvernul a renunțat la parteneriatul cu o companie chineza în privința construirii Reactoarelor 3 și 4…