- Crucea Wind Farm este entitatea care detine parcul eolian Crucea de 108 MW situat in judetul ConstantaIeri, 23 decembrie 2020, STEAG GmbH "STEAG" si Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica SA "Hidroelectrica" au semnat un acord privind vanzarea actiunilor STEAG in…

- ” Astazi, 23 decembrie 2020, Steag GmbH si Societatea de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica au semnat un acord privind vanzarea actiunilor Steag in filialele romanesti Crucea Wind Farm si Steag Energie Romania catre Hidroelectrica, in urma unui proces extrem de competitiv…