Afrojack lanseaza in colaborare cu R3HAB și Au/Ra piesa “Worlds On Fire”. Doi dintre cei mai importanți giganți ai muzicii electronice din Țarile de Jos și-au unit forțele pentru cea mai recenta lor colaborare „Worlds On Fire”. Noua melodie emana energie și pasiune cu o scadere extatica care se combina cu vocea lui Au/Ra. Cu peste sute de milioane de stream-uri adunate de ei doi, duo-ul olandez și doi dintre cei mai mari artiști ai muzicii dance au creat inca un imn de dans, conceput pentru a aprinde mulțimile din intreaga lume. „Worlds On Fire” face parte dintr-o colecție de lansari exclusive…