- Africa este „ostatica” a invaziei Rusiei in Ucraina, care este la originea puternicelor tensiuni de pe piata cerealelor menite exportului pe continent, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. „Africa este ostatica celor care au inceput razboiul impotriva statului nostru”,…

- Rusia utilizeaza locuitorii din Asia si Africa drept ‘moneda de schimb’ prin blocarea exporturilor de cereale din Ucraina, care detine 22 de milioane de tone de grane in depozitele sale, a denuntat luni seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de agentiile de presa EFE si Unian. ‘Blocarea…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca țara vecina va fi intotdeauna un stat independent si nu va fi infranta. „Singura intrebare este ce pret va trebui sa plateasca poporul nostru pentru libertate si Rusia – pentru razboiul absurd impotriva noastra”, adauga el. Zelenski sustine ca „desfasurarea…

- Intr-un interviu pentru Reuters, consilierul lui Volodimir Zelenski, Mykhailo Podolyak, afirma ca, atata vreme cat forțele ruse nu se retrag, nu poate sa existe niciun acord de incetare a focului. El a subliniat ca orice concesii facute Rusiei se pot intoarce impotriva Ucrainei, deoarece Moscova poate…

- UPDATE 3 Ucraina este putin probabil sa lanseze o contraofensiva in razboiul sau impotriva Rusiei inainte de mijlocul lui iunie, cand spera sa fi primit mai multe arme de la aliatii sai, a declarat joi Oleksii Arestovici, consilier politic al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza Reuters.…

- Razboiul din Ucraina continua, iar trupele ucrainene inregistreaza victorii in mai multe zone. Atacurile armatei ruse sunt in continuare foarte intense in Mariupol. Pana acum, Rusia a lansat 1.100 de rachete in total, potrivit estimarilor facute de Pentagon.