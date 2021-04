USR-PLUS: Din acest moment, Florin Cîțu nu mai are susținerea noastră pentru funcția de prim-ministru

Din acest moment, Florin Cîțu nu mai are susținerea Alianței USR PLUS pentru rămânerea în funcția de prim-ministru, anunță Alianța USR PLUS. Birourile Naționale ale USR și PLUS, reunite, au… [citeste mai departe]