Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry al Marii Britanii, sotia sa - Meghan - si fiul lor in varsta de patru luni, Archie, vor incepe luni o vizita de zece zile in sudul Africii, care va include si destinatii emblematice vizitate de printesa Diana, informeaza DPA. "Africa (este) o regiune care, in ultimele doua…

- Franta este pregatita de un Brexit fara acord (”no deal”), a anuntat joi ministrul francez al Conturilor Publice Gerald Darmanin, la finalul unui test organizat la terminalul de feribot de la Ouistreham, in nordul Frantei, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Franta este pregatita. Ea este pregatita…

- Turnatoria Iberica participa la Oradea Job Expo cu o oferta de 22 de locuri de munca. Firma vrea sa angajeze un controlor de productie, doi controlori de calitate, doi electricieni, patru strungari, doi sculeri matriteri, zece operatori masini injectie si un reglor masini. Turnatoria Iberica este…

- "Sunt acum in jur de 600" care s-au prezentat la consulat pentru a solicita sa fie repatriati in Nigeria, a declarat pentru AFP Godwin Adamu. "Compania aeriana Air Peace va incepe evacuarea miercuri cu primii 320 dintre ei", a adaugat el. "Un alt avion va fi inchiriat la scurt timp dupa aceea", a…

- Federatia de fotbal din Zambia (FAZ) a anulat un meci amical cu Africa de Sud, programat sambata la Lusaka, din cauza incidentelor violente din Johannesburg si Pretoria, soldate cu cel putin cinci victime, relateaza Reuters.

- Publicația britanica The Times a scris ca soldații din Wehrmacht trebuie sa aștepte 18 luni pentru a primi cizme, folosind denumirea pe care armata germana a avut-o in timpul regimului nazist. Ministerul german al Apararii nu s-a scandalizat din cauza erorii, afirmand ca soldații Wehrmachtului mai pot…

- Sarcofagul tapetat cu foite de aur apare in imagini inchis intr-un cort de protectie transparent. Operatiunile de protejare si conservare au loc la centrul de conservare de la Marele Muzeul Egiptean din Giza, in apropiere de Cairo. Ministrul antichitatilor, Khaled el-Anany a anuntat duminica faptul…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, le-a solicitat prefectilor si sefilor structurilor judetene ale MAI sa efectueze in cel mai scurt timp o analiza privind principalele riscuri si vulnerabilitati existente la nivelul fiecarui judet. "Ministrul a solicitat ca analiza…