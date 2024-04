Stiri pe aceeasi tema

- Opt pasageri ai unui vas de croaziera abandonați pe o insula africana incearca sa prinda, pe cont propriu, nava care i-a lasat in urma, deliberat, dupa ce au intarziat la intoarcerea dintr-un tur privat, potrivit CNN. Printre ei se afla o femeie insarcinata și o persoana cu handicap

- Peste 3.000 de persoane sunt blocate pe un vas de croaziera in largul insulei Mauritius din Africa de Est din cauza suspiciunilor privind o epidemie de holera la bord. Autoritațile au prelevat probe de la aproximativ 15 pasageri care se aflau in carantina, iar rezultatele sunt așteptate marți, transmite…

- Africa de Sud se lupta cu un focar masiv de holera, autoritațile din Mauritius fiind, de asemenea, ingrijorate de un posibil focar de holera pe o nava de croaziera, scrie pres a austriaca. De aceea, au impiedicat debarcarea a aproape 2.200 de pasageri. Peste 3.000 de oameni sunt blocați la bordul unui…

