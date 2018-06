AFP scrie despre Mihai Sora: Scriitorul de 101 ani care inspira protestatarii din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Un mesaj al filosofului Mihai Sora a fost transmis, duminica seara, la boxe in Piata Victoriei din Bucuresti, in timp ce mii de oameni protestau. "Sunt cu doi ani mai mare decat tara mea si ma doare sa vad ca tara mea sufera, dar imi pun speranta in cei ce vor veni dupa mine, in copii, speranta…

- Noi proteste au fost anuntate sambata, pe Facebook. Manifestarea vine ca urmare a deciziei luate de presedintele PSD Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu, de a nu demisiona din functiile pe care le ocupa.

- Romanii din diaspora sunt asteptati la un protest in 10 august, pentru a opri abuzurile puterii politice de la Bucuresti. Putere care insa, se grabeste, asa ca s-ar putea ca intr-o luna si jumatate, Romania sa arate cu totul atfel, motiv pentru care Mihai Sora face acest apel catre romanii din afara:…

- PSD a organizat, sâmbata seara, un miting masiv împotriva ”abuzurilor în justiție” și a ”statului paralel”, aducând la București cu autocarele din doata țara membri de partid și simpatizanți.Aproximativ 120.000 de persoane au fost aduse…

- Presa internaționala a relatat pe lard despre mitingul Partidului Social Democrat de la București. Ziariștii din alte țari subliniaza ca a fost o acțiune coordonata de Liviu Dragnea, condamnat definitiv, cu suspendare, in Dosarul Referendumului și care așteapta o noua sentința intr-un alt dosar. De…

- Partidul Social Democrat din Romania, aflat la putere, si mii de sustinatori s-au adunat in fata sediului Guvernului de la Bucuresti, sambata, pentru a protesta fata de presupuse abuzuri ale procurorilor anticoruptie, scrie Reuters. Agentiile de presa amintesc ca Romania este una dintre cele mai corupte…