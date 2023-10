Stiri pe aceeasi tema

- Romanii trebuie sa știe cat curent consuma un calorifer electric, de fapt! Sunt informații foarte importante, mai ales ca sezonul rece sta sa vina, iar problemele cu incalzirea centralizata sunt mereu de actualitate, mai ales in București. Cat curent consuma un calorifer electric, de fapt Toamna s-a…

- Italienii de la Enel pleaca din Romania in curand și se comporta ca și cum nimic nu ii mai intereseaza. Iși bat joc de clienți, nu raspund la apeluri, le ia cateva zile sa schimbe un cablu, și se fac ca ploua atunci cand provoaca pierderi unor firme. Conducerea Enel se afla pe picior de plecare pana…

- Licitația pentru renovarea Garii de Nord a fost caștigata de o firma cu un singur angajat, cu afaceri pe minus. Potrivit unui anunt facut de Compania Nationala de Cai Ferate, asocierea dintre o firma din Maramures si alta din Bucuresti este responsabila de modernizare, iar investitia, facuta din fonduri…

- In cursul acestei saptamani, urmeaza sa fie platita cea de-a patra tranșa a voucherelor de 250 lei pentru achiziția de alimente și mese calde destinate persoanelor vulnerabile. De aceasta suma beneficiaza peste 2,5 milioane de romani, care au primit carduri in cadrul programului ”Sprijin pentru Romania”.…

- Sambata s-a inregistrat o creștere a prețului motorinei standard, iar acesta a trecut de 7 lei la stațiile Petrom din Capitala, in timp ce benzinei a ramas la fel. Motorina a inceput sa se scumpeasca de pe 3 august, iar prețurile benzinei a ramas neschimbat. Totuși, benzina a inregistrat o scumpire…

- Prețul motorinei și al benzinei a crescut de 3 ori zilele acestea si va continua sa se majoreze. Carburanții se scumpesc, din nou, in Romania, numai in ultimele zile, prețul la pompa crescand de trei ori. In majoritatea stațiilor de alimentare din Capitala prețurile s-au marit cu 5 bani pe litru. Motorina…

- Un lot de porumb contaminat cu aflatoxina din Romania a ajuns in Olanda, care a notificat Sistemul Rapid de Alerta pentru Alimente și Furaje. Marfa provenea de la o companie din Arad. In data de 5 iulie, Olanda a notificat Sistemul Rapid de Alerta pentru Alimente și Furaje/Rapid Alert System for Food…

- Daca multa vreme a susținut ca se lupta cu mafia gunoaielor, primarul sectorului 1 din București, Clotilde Armand, a ajuns acum sa aloce mai mulți bani pentru salubrizare in cea mai murdara zona din Capitala. Vineri, decizia ar fi trebuit sa fie votata in ședința Consiliului Local. PSD și PNL au facut…