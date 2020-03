Aflați când va fi gata rețeaua de canalizare în comuna Ţuţora Pachetul de proiectare, asistenta tehnica si executie a lucrarilor se va derula in urmatoarele 20 de luni. Altfel spus, reteaua trebuie sa fie gata pana la sfarsitul anului viitor. Lucrarile vor fi completate de Construct & Drum SRL, care, in calitate de subcontractant, va reface carosabilul, reteaua de scurgere a apelor pluviale si podetele dupa instalarea conducetelor de canalizare. Amintim ca banii au fost virati comunei iesene de la Fondul de Dezvoltare a Inves (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

