Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile au fost facute in cadrul dezbaterii care a fost organizata de Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) și Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupției și pentru Petiții din Camera Deputaților cu tema "Statul de drept inseamna nicio condamnare fara probe”,…

- In ultimii ani, justiția din Romania s-a desfașurat pe micile ecrane, acolo unde politicieni, afaceriști și chiar oameni obișnuiți au fost acuzați de procurori de fapte pe care nu le-au comis. Adevarul a fost deținut doar de magistrați, iar unii dintre ei au dat in spațiul public și informații din dosare."Prezumția…

- Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat, luni, dupa adoptarea proiectului legii pensiilor speciale, ca deciziile Curtii Constitutionale se pun in aplicare. „Consider ca deciziile Curtii Constitutionale se pun in aplicare. Mai mult, vad ipocritii din Parlament care au detaliat in PNRR faptul…

- Augustin Zegrean a vorbit despre masura privind limitarea plaților cash, daca este sau nu constituționala. ”Statul nu ne poate obliga sa folosim cardul cand avem banii noștri”, spune fostul președinte al CCR. „Eu știu ca exista o decizie a Curții Constituționale data de mult, cam prin 2008-2009, care…

- Oficial, de astazim suntem in randul celorlalte state europene, cel puțin in privința monitorizarii actului de justiție, a spus Alina Gorghiu. Sistemul de justiție din Romania a scapat de o parte din disfuncționalitațile din ultimii 17 ani, a mai spus ministrul justiției la un post TV. Daca va uitați…

- Eugen Teodorovici, fost ministru al Finantelor, a declarat in emisiunea saptamanala “Puterea Cuvantului”, realizata de cotidianul Puterea, ca explozia de la Crevedia a scos la iveala „o abordare mafiota a modului in care se deruleaza anumite activitati economice din Romania”. Fostul ministru al Finantelor…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, la finalul vizitei la Bruxelles, ca a anuntat foarte clar ca nu este de acord ca prim-ministru al Romaniei, cu o crestere a cotei de TVA peste 19%, care ar duce din nou la o crestere a inflatiei si la o scadere economica.„Despre pachetul legislativ pe care…

- Premierul se intalnește, miercuri, la ora 12.30, cu Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii (PSD), și Alina Gorghiu, ministrul Justiției (PNL), pentru a discuta despre Legea pensiilor de serviciu, atacata de Inalta Curte de Casație și Justiție la Curtea Constituționala. Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului…