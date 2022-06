AFIR, finanţări de peste 768 de milioane de euro, în perioada 2021-2022 Peste 28.000 de fermieri, procesatori, antreprenori si autoritati publice au solicitat, in perioada de tranzitie 2021-2022, fonduri europene pentru agricultura si dezvoltare rurala in valoare de 2,37 de miliarde de euro, iar pana in prezent au fost selectate pentru finantare 14.364 de proiecte de investitii, insumand 768,9 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), institutia a incheiat 8.474 de contracte de finantare cu o valoare de 149,7 milioane de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare. Pentru decontarea investitiilor sau… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldeilfov.ro

Stiri pe aceeasi tema

- renPeste 28.000 de fermieri, procesatori, antreprenori si autoritati publice au solicitat, in perioada de tranzitie 2021 – 2022, fonduri europene pentru agricultura si dezvoltare rurala in valoare de 2,37 de miliarde de euro, iar pana in prezent au fost selectate pentru finantare 14.364 de proiecte…

- ”In perioada de tranzitie 2021 – 2022, peste 28.000 de fermieri, procesatori, antreprenori si autoritati publice au solicitat fonduri europene in valoare de 2,37 de miliarde de euro pentru agricultura si dezvoltare rurala. Pana in acest moment, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale…

- Agentia pentru recuperarea bunurilor infracționale (ARBI) a aplicat sechestru pe doua apartamente in valoare de doua milioane de lei, in baza delegațiilor organului de urmarire penala al CNA, saptamina trecuta. Totodata, șase milioane de lei au intrat pe conturile ARBI, transferul resurselor financiare…

- ”Beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR) au primit in conturi, in perioada 8 – 14 aprilie 2022, o noua transa de bani, in valoare totala de peste 33 milioane de euro (33.349.271 euro). Platile au fost efectuate pentru a deconta investitiile realizate in mediul rural,…

- ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a virat in aceasta saptamana o noua transa de bani in conturile beneficiarilor PNDR in valoare totala de peste 7,5 milioane de euro (7.544.772 euro). Platile au fost efectuate pentru a deconta investitiile in mediul rural realizate de catre tinerii si…

- 35 de milioane de lei au fost alocate autoritaților publice locale pentru gestionarea crizei refugiaților. Cea mai mare parte dintre aceste fonduri urmeaza sa fie cheltuita pentru salariile angajaților și pentru achitarea facturilor centrelor de cazare temporara. O spune prim-ministra Natalia Gavrilița.…

- Nuclearelectrica a incheiat miercuri cu Societatea Electrica Furnizare doua anexe la contractul de vanzare-cumparare energie, in valoare totala de 10,26 milioane de lei, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anunța ca peste 17,5 milioane de euro vor intra in conturile fermierilor, procesatorilor, antreprenorilor si autoritatilor publice cu care agenția are contracte incheiate. Sumele reprezinta fonduri pentru investitiile finantate prin intermediul Programului…