Achizițiile publice pentru investițiile derulate de autoritațile locale sunt avizate online, de la finalul saptamanii trecute, informeaza Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). ”Incepand cu data de 27 martie 2020, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale va primi spre analiza și avizare dosarele de achiziții ale beneficiarilor publici de finanțare europeana nerambursabila doar prin intermediul noului The post AFIR avizeaza online dosarele de achiziții publice pentru investiții, derulate de autoritațile locale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar…