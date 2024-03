Stiri pe aceeasi tema

- Radu Dragușin, 22 de ani, a fost transferat de Tottenham pentru a acoperi o eventuala accidentare a lui Van de Ven sau Romero. Un nume important al trecutului echipei londoneze ia in calcul și varianta absenței simultane a amandurora. Radu Dragușin reprezinta in primul rand viitorul lui Tottenham. Cumparat…

- Catalin Cirstoiu a insistat ca nu este un „candidat de sacrificiu”. In sondajul Avangdarde apare cu 16%. Catalin Cirstoiu, prezent la emisiunea Digi24 de luni seara, a subliniat ca nu a fost luat in considerare in niciun sondaj anterior anunțului sau ca fiind candidatul comun al PSD-PNL la Primaria…

- Suma pusa la bataie de autoritatea contractanta este estimata la 12.425.632,59 de lei, fara TVA, echivalentul a 2,5 milioane de euro la cursul actual Academia Navala "Mircea cel Batran" Constanta a lansat un anunt de participare la licitatie, in SEAP, pe 27 februarie 2024. Institutia de invatamant vrea…

- Consiliul Local Municipal Constanta se va reuni la sfirsitul luni februarie in sedinta ordinara. Cu toate ca nu a fost inca emisa dispozitia de sedinta si nu a fost facuta publica nici ordinea de zi, pe site ul Primariei Constanta, in sectiunea "proiecte de hotarare", au fost deja incarcate titlurile…

- Confruntata cu importuri mari de gaze rusesti, in timp ce razboiul din Ucraina continua, Austria incearca sa ia masuri mai radicale, inclusiv sa puna capat contractului pe termen lung prin care compania energetica OMV cumpara gaze de la Gazprom, a declarat luni ministrul austriac al energiei, relateaza…

- Nicușor Dan (54 de ani), primarul general al Municipiului București, a anunțat ca in 2024 vor reincepe lucrarile la patinoarul „Mihai Flamaropol”. Tot in acest an ar urma sa fie pusa la punct documentația pentru doua noi sali de sport. In aprilie 2013, primarul de atunci al Capitalei, Sorin Oprescu…

- Prin prisma evenimentelor derulate in ultimele 24 de ore in contextul actualei crize din sanatate, corpul medicilor din Ambulatoriul de specialitate Constanța reprezentat prin APMA vine cu urmatoarele precizari:

- In data de 1 februarie 2024, ora 8:00, incepe depunerea de proiecte in cadrul apelului destinat drumurilor județene – Prioritatea P4 – O regiune mai accesibila, Obiectivul Specific RSO.3.2 – Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilitați naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbarile…