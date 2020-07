Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua Al-Qaida a pastrat legaturi 'stranse' cu talibanii in Afganistan si este 'in interesul sau pe termen lung' sa atace fortele occidentale din regiune, afirma un raport al Pentagonului, publicat miercuri, transmite AFP.Prin semnarea unui acord bilateral cu Statele Unite la sfarsitul lui…

- SUA cauta sa-si protejeze satelitii de eventuale atacuri chineze si rusesti, contand pe aliatii lor in acest efort, a indicat miercuri un inalt responsabil al Pentagonului, anuntand noua "strategie de aparare in spatiu" a Washingtonului, potrivit France Presse.Acest document este primul care…

- Președintele american Donald Trump a dorit desfașurarea a circa 10.000 de militari activi pentru a inabusi protestele din capitala Washington D.C. si in alte parti din Statele Unite ale Americii, a declarat sambata o inalta oficialitate din domeniul apararii pentru postul american CBS, informeaza Agerpres.

- Administratia Donald Trump dorește sa anuleze vizele a mii de studenti si cercetatori chinezi aflati in Statele Unite care au legaturi directe cu universitati afiliate armatei Chinei, afirma oficiali americani citati de cotidianul The New York Times.

- Afganistanul consemneaza trei zile de incetare a luptelor cu ocazia Eid el-Fitr, sarbatoarea care marcheaza sfarsitul Ramadanului, inceputa astazi, dupa ce talibanii au anuntat sambata un armistitiu...

- Afganistanul se indreapta spre trei zile binevenite de incetare a luptelor cu ocazia Eid el-Fitr, sarbatoarea marcand sfarsitul Ramadanului care incepe duminica, dupa ce talibanii au anuntat sambata un armistitiu acceptat imediat de presedintele Ashraf Ghani, comenteaza AFP, potrivit Agerpres. Talibanii,…

