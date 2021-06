Stiri pe aceeasi tema

- Militantii talibani au preluat controlul asupra inca unui district strategic din provincia centrala afgana Wardak, au anuntat oficiali locali citati de dpa. Este al doilea avans teritorial marcat de talibani in decurs de doua zile. Militantii au cucerit dupa patru zile de lupte districtul…

- Talibanii au preluat controlul asupra unui district din apropierea capitalei afgane, Kabul, cu o zi inainte de un armistițiu de trei zile. Nerkh este al doilea district din Afganistan capturat in ultima saptamana.

- Anuntul recent facut de Al-Qaeda despre revenirea in Afganistan dupa retragerea fortelor coalitiei in septembrie contureaza o imagine mult diferita a viitorului statului afgan decat cea sperata in urma acordurilor semnate cu talibanii.

- Dupa aproape 20 de ani, Statele Unite si NATO incep oficial sambata sa-si retraga ultimele trupe din Afganistan, lasand tara intr-un viitor incert, pe fondul atacurilor in crestere ale insurgentilor talibani, transmite DPA. Aproape 10.000 de soldati NATO din misiunea de instruire Resolute…

- Talibanii au salutat inceperea retragerii fortelor internationale din Afganistan, intr-un articol publicat pe unul dintre site-urile lor marti seara, relateaza dpa. Militantii islamisti sustin ca prezenta fortelor internationale a fost principalul motiv de razboi in tara si isi exprima optimismul ca…

- Capacitatea SUA de a colecta informatii si de a actiona împotriva amenintarilor extremiste din Afganistan se va diminua dupa retragerea trupelor americane, a avertizat miercuri directorul CIA, William Burns. Remarcile directorului CIA, facute în cadrul unei audieri în comisia pentru…

- Talibanii au amenintat miercuri cu ''consecinte'' daca Statele Unite nu isi retrag trupele din Afganistan pana la data limita de 1 mai, reactie ce survine in contextul in care presedintele Joe Biden a declarat ca va fi ''dificil'' sa se respecte acest termen, anunța AGERPRES. ''Americanii…