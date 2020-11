Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2005-2019 in conflictele din Afganistan au fost ucisi sau raniti 26.025 de copii, arata un raport al organizatiei caritabile britanice Salvati Copiii, potrivit BBC. Numai anul trecut, in Afganistan au cazut victime violentei 3149 de copii – 874 ucisi si 2275 raniti – adica 30% din copiii…

- Numarul de civili ucisi sau raniti in conflictul din Afganistan a scazut cu 30% in primele noua luni ale acestui an comparativ cu aceeasi perioada a lui 2019, releva un raport al ONU citat marti de dpa. Raportul Misiunii ONU de asistenta pentru Afganistan (UNAMA) subliniaza ca, in pofida acestei scaderi,…

- Ambasada SUA la Bucuresti a transmis, joi, insanatosire grabnica militarilor romani raniti in Afganistan si un mesaj de apreciere pentru Armata Romna. ”Ne onoreaza sprijinul loial si angajamentul Romaniei in misiunile militare internationale”, a transmis Ambasada SUA, relateaza News.ro.”Ambasada…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut joi in mesaj catre militarii romani raniti in timpul misiunii pe care o desfasoara in Teatrul de Operatii din Afganistan, transmite Administratia Prezidentiala. Seful statului a adaugat ca viata niciunuia dintre militari nu este in pericol si este permanent informat…

- Doi militari romani au fost raniti miercuri in Afganistan, in timpul unei misiuni de patrulare in zona de responsabilitate, in urma unui atac cu dispozitiv exploziv improvizat, informeaza Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, militarii faceau parte din Batalionului…

