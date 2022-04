Afganistan: Liderul suprem al talibanilor a ordonat interzicerea culturilor de mac

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem al talibanilor, mollahul Hibatullah Akhundzada, a interzis culturile de mac in Afganistan. Un decret in acest sens a fost anuntat duminica de purtatorul de cuvant al liderului suprem al talibanilor, Zabihullah Mujahid, informeaza dpa.

- Eroii nu mor niciodata Se implinesc 13 ani de la sacrificiul suprem al maiorului erou pm Tiberius Marcel Petre.Cazut la datorie in Afganistan pe 3 aprilie 2009. Maiorul pm Tiberius Marcel Petre si a pierdut viata in timpul unei misiuni de interventie rapida in sprijinul unei subunitati aliate atacate…

- Iranul dorește ca razboiul din Ucraina sa se incheie, dar este de parere ca situația de criza provine din politica Statelor Unite și ale altor națiuni occidentale, a declarat liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, conform Aljazeera.com. „Suntem in favoarea opririi razboiului”, a spus…

- Ayatollahul Ali Khamenei acuza marti Statele Unite ca se afla la originea invazie Ucrainei de catre Rusia si indeamna la o incetare a razboiului care a inceput in urma cu sase zile, relateaza AFP.”Criza ucraineana isi are radacinile in politica Statelor Unite si Occidentului”, a declarat marți liderul…

- Președintele Vladimir Putin a ordonat, joi dimineața, declanșarea unei operațiuni militare de amploare, la sol și in aer, impotriva Ucrainei, invocand escaladarea atacurilor din partea forțelor Kievului in Donbass.Ofensiva rusa este susținuta și din Belarus, al carei președinte, Alekdandr Lukașenko,…

- Talibanii au decis „decapitarea” manechinelor-femei, din plastic, expuse in vitrinele magazinelor din Afganistan, pe motiv ca acestea ar putea fi considerate „idoli”, ceea ce contravine legii Sharia, informeaza Business Insider.