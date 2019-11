Doi ostatici - americanul Kevin King si australianul Timothy Weeks - au eliberati marti de talibani in sud-estul Afganistanului si au fost predati fortelor americane, dupa ce s-au aflat timp de patru ani in captivitatea talibanilor, potrivit unor surse ale politiei si comandantilor insurgentilor talibani, informeaza AFP.



'Cei doi profesori universitari au fost pusi in libertate in districtul Now Bahar in provincia Zabul', a declarat agentiei franceze de presa o sursa politieneasca din aceasta provincie, precizand ca 'ei au parasit Zabul cu elicoptere americane'.

…