Afganistan: Consiliul de Securitate al ONU a aprobat acordul încheiat între SUA şi talibani Consiliul de Securitate al ONU a votat marti in unanimitate o rezolutie americana prin care aproba acordul incheiat la 29 februarie intre Statele Unite si talibanii afgani, unul din rarele cazuri in care acest organ valideaza o intelegere intre un stat si o gherila, transmite AFP. Decizia ONU este cu atat mai surprinzatoare cu cat Consiliul a aprobat un acord ce include doua anexe secrete referitoare la lupta antiterorista si la care membrii sai nu au avut acces. Potrivit diplomatilor, ea ar putea constitui un precedent pentru alte state si, totodata, sa puna sub semnul intrebarii credibilitatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU a votat marti in unanimitate o rezolutie americana prin care aproba acordul incheiat la 29 februarie intre Statele Unite si talibanii afgani, unul din rarele cazuri in care acest organ valideaza o intelegere intre un stat si o gherila, transmite AFP, scrie Agerpres.Decizia…

- Statele Unite au cerut un vot marti la orele 20.00 GMT in Consiliul de Securitate al ONU pentru a aproba, printr-o rezolutie, acordul incheiat cu talibanii la 29 februarie angajand retragerea militara americana din Afganistan, au facut cunoscut luni mai multe surse diplomatice, potrivit AFP.…

- Statele Unite discuta cu cei 14 parteneri din cadrul Consiliului de Securitate al ONU despre un proiect de rezolutie prin care sa se aprobe Acordul de la Doha, incheiat la 29 februarie cu talibanii - un demers rar in contextul in care este vorba despre o intelegere intre o tara straina si o gherila…

- Acordul semnat sambata de Statele Unite si talibani si declaratia comuna americano-afgana privind retragerea trupelor americane sunt ''primii pasi importanti catre un proces de pace global'' in Afganistan, a apreciat Uniunea Europeana, relateaza AFP. ''Oportunitatea…

- Statele Unite si talibanii au semnat, sambata, la Doha, un acord ce ar putea duce la finalul razboiului din Afganistan inceput dupa atacurile din 11 septembrie 2001.SUA si aliatii NATO au convenit sa isi retraga trupele din Afganistan in decurs de 14 luni, daca militantii respecta acordul.…

- Cancelarul german Angela Merkel se întâlneste sâmbata, la Moscova, cu presedintele rus Vladimir Putin, în contextul amplificarii tensiunilor în Orientul Mijlociu si în alte regiuni, a anuntat luni Guvernul german, relateaza The Associated Press. …

- Tensiunile din Orientul Mijlociu, declanșate dupa asasinarea unui influent general iranian in Irak in urma unui atac american continua sa escaladeze. Teheranul s-a retras din acordul nuclear incheiat in 2015 cu UE si Statele Unite.

- Consiliul talibanilor din Afganistan a acceptat duminica un armistitiu temporar, oferind o oportunitate pentru semnarea unui acord de pace cu Statele Unite, au declarat oficiali ai gruparii de insurgenti, fara sa precizeze cand va intra in vigoare incetarea focului, transmite CNBC.