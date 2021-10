Afganistan: Cel puțin 50 de morți și peste 100 de răniți în urma unui atentat sinucigaș la o moschee Cel putin 50 persoane au fost ucise si 140 ranite într-o explozie care a lovit vineri o moschee siita din orasul Kunduz, în nord-estul Afganistanului, relateaza AFP, citând surse din spitalele locale, potrivit Agerpres



Explozia a fost un atentat sinucigas, conform unui responsabil taliban. &"Pâna acum am primit 35 de cadavre si peste 50 de raniti&", a declarat pentru AFP un medic de la spitalul central din Kunduz sub acoperirea anonimatului.



Anterior, un responsabil local al Médecins sans fronticres (MSF) a afirmat ca &"peste 90 de raniti si peste… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

