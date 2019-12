Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 23 de soldati afgani au fost ucisi sambata de un grup de talibani infiltrati intr-o baza militara din districtul Qarabagh, in provincia sud-estica Ghazni, au declarat oficiali locali citati de agentia DPA potrivit Agerpres Un alt soldat a fost ranit, dar a supravietuit pentru ca s-a prefacut…

- Cel putin 70 de soldati au fost ucisi marti seara intr-un atac terorist asupra unei baze militare din Niger, in apropierea frontierei cu statul Mali, de unde se pare ca au venit atacatorii, relateaza agentiile internationale de presa.

- Cel putin doi soldati americani din trupele stationate in Afganistan au murit miercuri in urma prabusirii elicopterului in care se aflau, fara a se cunoaste inca oficial cauza incidentului, transmite EFE. Biroul de presa al armatei americane a relevat intr-un comunicat ca se investigheaza…

- Cel puțin opt soldați au fost uciși și alți doi raniți de un camarad intr-o baza militara rusa din estul țarii, potrivit Deutsche Welle. Tragedia a avut loc astazi, in Gorny, regiunea Lacului Baikal, la aproximativ 150 de kilometri la nord de granița cu Mongolia. Un militar in termen, care facea de…

- Cel putin noua civili au fost ucisi in nord-estul Siriei de la inceperea ofensivei militare a Turciei, anunta grupul insurgent Fortele Democratice Siriene (SDF), conform agentiei de presa Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește și: Victor Ponta iși ‘toarna’ foștii colegi din PSD: ‘Am sute de mesaje…

- Mai multe explozii au avut loc sâmbata în orasele Kabul, Ghazni, Jalalabad si Kandahar, la o ora dupa deschiderea sectiilor de votare în Afganistan, unde alegatorii trebuie sa-si aleaga viitorul presedinte, informeaza Reuters, citata de

- Ministerul afgan al Apararii a anuntat luni ca ancheteaza cu privire la o operatiune a fortelor sale contra unor talibani, in sudul tarii, in care ar fi fost ucisi aproximativ 40 de civili, potrivit unor parlamentari locali, relateaza AFP:

