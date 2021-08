Afganistan: Ankara critică declaraţiile SUA privind relocarea afganilor care fac referire la Turcia Turcia a criticat marti programul american ce ofera afganilor care risca sa fie tinte ale violentei talibanilor, din cauza afilierii lor cu SUA, posibilitatea de a se reinstala in SUA, sustinand ca masura ar putea provoca o "criza migrationala majora" in regiune, transmite Reuters.



Departamentul de Stat al SUA a anuntat luni un nou program in cadrul caruia alte mii de afgani vor avea sansa de a se reloca ca refugiati in SUA. Afganii din program ar trebui sa ajunga pe cont propriu intr-un stat tert, unde vor astepta o perioada de 12 pana la 14 luni pentru ca cererile lor sa fie procesate.

Sursa articol: agerpres.ro

